DOLAR
39,07 -0,06%
EURO
44,33 -0,07%
ALTIN
4.176,85 -0,88%
BITCOIN
4.239.557,74 1,01%

Mardin Nusaybin, Yeniden Hayata Dönüyor: Bakan Kurum'un Paylaşımı

Bakan Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 bin konut, 550 iş yeri ve sosyal alanların inşasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 10:38
Mardin Nusaybin, Yeniden Hayata Dönüyor: Bakan Kurum'un Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen imar çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları neticesinde ilçede 3 binden fazla konut ve iş yeri yıkılmıştı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile başlatılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, Nusaybin'de toplamda 5 bin 51 konut, 550 işyeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edilmiştir. Bu yapılar, deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve yöresel mimari göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Ayrıca, altyapının yenilendiği ve sosyal alanların oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin'e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür."

Paylaşımlardaki görüntülerde, Nusaybin halkının da görüşlerine yer verildi. Nusaybinli sakinlerden Faysal Özçelik, "Devlet bizi mağdur etmedi. Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Bakanlık yetkilileri bize destek oldular. Çocuk parkları yapıldı. Evlerimiz sağlam; doğal gazı, interneti var. Parklar harika, halk faydalanıyor. Kötü günler geride kaldı, şimdi çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları sırasında ağır yıkıma uğrayan Mardin’in Nusaybin ilçesini yeniden inşa etti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan çalışmalar sonrasında, ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları sırasında ağır yıkıma uğrayan Mardin’in Nusaybin ilçesini yeniden inşa etti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan çalışmalar sonrasında, ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Samsun'a Doğum Yardımı Müjdesi
2
Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde
3
2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor
4
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olaylarında 5 Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor
5
SSB Başkanı Haluk Görgün'den NATO ve Avrupa Birliği'ne Kritik Mesajlar
6
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya 997 Yolcu Getirdi
7
Ermenek Baraj Gölü: Torosların Eteklerinde Turkuaz Güzellik

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı