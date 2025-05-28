Mardin Nusaybin, Yeniden Hayata Dönüyor: Bakan Kurum'un Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen imar çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları neticesinde ilçede 3 binden fazla konut ve iş yeri yıkılmıştı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile başlatılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, Nusaybin'de toplamda 5 bin 51 konut, 550 işyeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edilmiştir. Bu yapılar, deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve yöresel mimari göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Ayrıca, altyapının yenilendiği ve sosyal alanların oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin'e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür."

Paylaşımlardaki görüntülerde, Nusaybin halkının da görüşlerine yer verildi. Nusaybinli sakinlerden Faysal Özçelik, "Devlet bizi mağdur etmedi. Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Bakanlık yetkilileri bize destek oldular. Çocuk parkları yapıldı. Evlerimiz sağlam; doğal gazı, interneti var. Parklar harika, halk faydalanıyor. Kötü günler geride kaldı, şimdi çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları sırasında ağır yıkıma uğrayan Mardin’in Nusaybin ilçesini yeniden inşa etti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan çalışmalar sonrasında, ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olayları sırasında ağır yıkıma uğrayan Mardin’in Nusaybin ilçesini yeniden inşa etti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan çalışmalar sonrasında, ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi.