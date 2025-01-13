Mardin Valisi Akkoyun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:07
Mardin Valisi Akkoyun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Önemli Katılım

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katıldı.

Akkoyun, bu önemli organizasyona katılımının, fotoğraf sanatına verdiği değeri ve Anadolu Ajansı’nın gazetecilik anlamındaki katkılarını vurgulamak amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Fotoğraf Sanatına Destek

Vali Akkoyun, Anadolu Ajansı'nın toplumsal olaylara dair gözlem ve belgeleme görevini önemli bir şekilde yerine getirdiğine dikkat çekerek, ‘Yılın Kareleri’ gibi etkinliklerin, bu katkının bir parçası olduğunu belirtti.

Oylamaya katılan tüm vatandaşların, Türkiye'nin dört bir yanından gelen etkileyici fotoğrafları değerlendirerek, sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlamalarını teşvik etti.

Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan fotoğraflarla oylamaya katılan Akkoyun, bu tür etkinliklerin yerel sanatçılara da destek olduğunu vurguladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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