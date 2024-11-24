Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklmaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Mardin'in merkez Artuklu ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.