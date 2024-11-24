DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.395.250,63 -0,68%

Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Mardin ve İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:38
Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklmaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Mardin'in merkez Artuklu ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı...

Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor
3
MİT Başkanı Kalın'dan Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı
4
Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin'den Anlamlı Mektup
5
Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi
6
Çorum'da Kar Yağışı Başladı: Hava Sıcaklıkları Düşüyor
7
Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı