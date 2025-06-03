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Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demirledi

Marella Discovery 2 kruvaziyeri, Alanya Limanı'na demirleyerek yolcularını Antalya'nın güzellikleriyle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:03
Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demirledi

Marella Discovery 2 Alanya'da!

Alanya Limanı, sabah saatlerinde Marella Discovery 2 adlı kruvaziyeri ağırladı. Antalya'nın gözde turistik ilçesi Alanya'ya gelen bu gemi, Marmaris'ten yola çıkarak rotasını Antalya'ya çevirdi.

Yolcular ve Personel

264 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz olan 1801 yolcu ve 744 personel yer alıyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen bazı turistler, Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret etmek için turlara katıldı. Diğer yolcular ise ilçe merkezinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı.

Limasol'a Hareket Edecek

Güneşli bir günde Alanya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen yolcular, akşam saatlerinde Limasol'a doğru yola çıkacak olan gemiyle yeniden denize açılacak.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

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