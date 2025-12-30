Pendik 2025: Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Destekler

Pendik Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği, tamamladığı ve yapımı süren projelerle ilçenin çehresini değiştirmeyi sürdürdü. Fiziki yatırımlartan sosyal destek ve çevre çalışmalarına kadar geniş bir alanda hizmetler Pendiklilerle buluştu.

Fiziki yatırımlarla Pendik’e yeni değerler

2025’te birçok önemli yatırım tamamlandı; bazı projelerin yapımı ise devam ediyor. Hizmete açılan projeler arasında Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi, Çamlık Kütüphanesi ve Sanat Merkezi, Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM), PenCR Teras ve PenCR Bahçe yer aldı. Sağlık altyapısına Yeşilbağlar ve Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezleri katkı sağladı; Emirli Köy Konağı yenilenerek modern hale getirildi. Yapımı devam eden projeler arasında Belediye Ana Hizmet Binası, Göçbeyli Külliyesi, Yayalar Kapalı Semt Pazarı, PenCR Çamçeşme, Pendik Şehir Müzesi, Kitap Kafe ve Cami ile Pendik Millet Bahçesi 2. Etap Müze, Kitap Kafe ve Cami projeleri bulunuyor.

Yol ve altyapıda ulaşım konforu

İlçe genelinde altyapı ve yol çalışmaları ön plana çıktı: 95 bin ton asfalt serimi yapıldı, 4 kilometre yeni yol açıldı ve 2 kilometre yol genişletme gerçekleştirildi. Toplam 55 bin metrekare kaldırım, 10 kilometre yağmur suyu ve atık su hattı tamamlandı. Zeytindalı, Gözdağı, 19 Mayıs caddeleri ile Nazar Sokak’ta dekoratif aydınlatma, Uluhan Caddesi, Albayrak Caddesi ve Samsun Sokak’ta trafik sirkülasyon düzenlemeleri hayata geçirildi. Ayrıca Fevzi Çakmak Metro İstasyonu’na kazandırılan 415 araç kapasiteli otopark, bölgedeki otopark sorununa önemli katkı sağladı.

Kültür ve sanatta rekor katılım

Pendik’te kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi gördü: Yıl boyunca düzenlenen 650 etkinliğe yaklaşık 600 bin kişi katıldı. Öne çıkan organizasyonlar arasında 20. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 10. Pendik Kitap Fuarı ve 5. Pendik Kahve Festivali yer aldı. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen "Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde" etkinliğine 32 hemşehri derneği katıldı ve kültürel etkinliklere 100 binin üzerinde vatandaş iştirak etti. Çocuk etkinlikleri, Bilim Merkezi ve Masal Parkı atölyeleri on binlerce çocuğa ulaştı; PESEM bünyesinde onlarca branşta 4 bin kursiyer eğitim aldı.

Eğitim, gençlik ve spor yatırımları

Gençlere ve spor altyapısına yapılan yatırımlar sürdü. İlçeye 7 yeni okul kazandırıldı, 7 okulun daha inşaatı takip ediliyor. Kemal Tahir ve Sülüntepe Soru Çözüm Merkezleri öğrencilerin hizmetine sunuldu. Genelinde 33 açık spor sahası yapıldı; Pendik Gençlik Kampı’nda düzenlenen 164 organizasyona 18 bin genç katıldı.

Sosyal destekte geniş kapsam

Pendik Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında geniş kitlelere ulaştı: 5 bin üniversite öğrencisine 74 milyon TL destek sağlandı. Her ay 1.000 vatandaşa ayni ve nakdi yardım yapılırken, günlük 302 aileye 1.208 porsiyon sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca 1.500 Hoş Geldin Bebek paketi, 12 bin saat evde refakat, 10 bin engelli-hasta nakil ve yüzlerce medikal malzeme desteği sunuldu. Engelsiz Atölye yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Parklar, yeşil alanlar ve çevre yatırımları

Çevre yatırımlarında Çamçeşme Parkı öncülüğünde 7 yeni park açıldı. Pendik Batı Mahallesi’nde planlanan Merkez Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor. İlçe genelinde 23 park revize edilirken 19 çevre düzenleme çalışması yapıldı. Binlerce metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı ve 140 bin ağaç ve bitki toprakla buluşturuldu.

İmar, afet yönetimi ve atık yönetimi

İmar uygulamalarında 8 uygulamaya tescil yapılmış ve 5.741 hak sahibine tapu dağıtıldı. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 1. Etap projesinde sona gelindi; 512 riskli yapı yıkıldı. Afet yönetimi kapsamında düzenlenen 243 eğitim programı ve tatbikat ile 16 bin kişiye ulaşıldı. Pendik Atık Yönetim Merkezi hizmete alınırken, Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisinde 15 bin ton atık ayrıştırılarak 83 milyon TL geri dönüşüm geliri elde edildi.

Başkan Ahmet Cin’in değerlendirmesi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek insan odaklı, çevreye duyarlı ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Başkan Cin şu sözleri kullandı: "2025 yılında birçok projeye imza attık. Pendik’i her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına yeni yılda da projelerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz".

Pendik’te kalıcı eserler üretme hedefini vurgulayan Başkan Cin, "Eğitimden spora, kültürden sağlığa kadar Pendik’in ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Tamamlanan projelerimizle vatandaşlarımızın günlük yaşamına dokunuyor, devam eden projelerimizle de Pendik’in geleceğini inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

