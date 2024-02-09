Marketten alışveriş yapanlar dikkat! Artık bunu bir daha göremeyeceksiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle beraber market raflarındaki etiketlere sık sık denetim yapılmaya başlandı. Tereyağı olmamasına rağmen tereyağı tadında etiketler yasak hale getirildi. İşte o detaylar...

Marketten alışveriş yapanlar dikkat! Artık bunu bir daha göremeyeceksiniz
Yayın Tarihi:

Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar göz önünde bulundurulurken market raflarında yer alan sayısız ürünle beraber etiketlerin tüketicileri yanılttığı görüldü. Bakanlık konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Market raflarındaki o etiketlere yasak getirilirken tereyağı tadında, tereyağı lezzetinde ve tereyağı keyfi gibi ibarelere Bakanlık tarafından izin verilmeyeceği açıklandı. Bakanlık, bu tarz ürünlerin ambalajlarını mercek altında kaldı. Kafa karıştıran ambalajlarla beraber yasak kararı gelirken ALO 174 gıda hattına bildirileceği belirtildi.

ürünlere yasak
SAHTE BALA DİKKAT
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balın içerisinde ve dışarısında yer alan madde eklenip eklenmediğine bakılarak çalışma başlatılmasına karar verildi. Yurttaşlar ise bu durum üzerinde memnuniyetlerini sergiledi.

LİMON SOS RAFLARDAN KALDIRILACAK
Resmi Gazete üzerinde yayımlanan karar üzerine limon sosunun satışının yasaklandığı bildirildi. Limon suyu izlenimi verilirken bundan sonra piyasalarda yer almayacak.

Öne Çıkanlar
18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor 18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor
Aylık taksiti 1000 TL bile değil! Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi Aylık taksiti 1000 TL bile değil! Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi
KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak! KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak!
Çok Okunanlar
Emeklilik yılı beklemeye son! O şarta uyanlar 9000 yerine 7200 gün prime tabi olacak! Emeklilik yılı beklemeye son! O şarta uyanlar 9000 yerine 7200 gün prime tabi olacak! SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak Araç alıp satanlar aman dikkat! Zorunlu oldu, bulundurmayanlar hapı yutacak Araç alıp satanlar aman dikkat! Zorunlu oldu, bulundurmayanlar hapı yutacak Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı: AYM, milli güvenlik sorunudur Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı: AYM, milli güvenlik sorunudur