Marketten alışveriş yapanlar dikkat! Artık bunu bir daha göremeyeceksiniz

Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar göz önünde bulundurulurken market raflarında yer alan sayısız ürünle beraber etiketlerin tüketicileri yanılttığı görüldü. Bakanlık konu hakkında açıklamalarda bulundu.



Market raflarındaki o etiketlere yasak getirilirken tereyağı tadında, tereyağı lezzetinde ve tereyağı keyfi gibi ibarelere Bakanlık tarafından izin verilmeyeceği açıklandı. Bakanlık, bu tarz ürünlerin ambalajlarını mercek altında kaldı. Kafa karıştıran ambalajlarla beraber yasak kararı gelirken ALO 174 gıda hattına bildirileceği belirtildi.





SAHTE BALA DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balın içerisinde ve dışarısında yer alan madde eklenip eklenmediğine bakılarak çalışma başlatılmasına karar verildi. Yurttaşlar ise bu durum üzerinde memnuniyetlerini sergiledi.



LİMON SOS RAFLARDAN KALDIRILACAK

Resmi Gazete üzerinde yayımlanan karar üzerine limon sosunun satışının yasaklandığı bildirildi. Limon suyu izlenimi verilirken bundan sonra piyasalarda yer almayacak.

