Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı

Marmara Adası Açıklarında Tekne Kazası Gelişmesi

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin olarak gözaltına alınan kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Yalova'dan Bozcaada'ya seyir halinde bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) teknesinin parçalanması sonucunda gündeme geldi.

Olayın Ardındaki Süreç

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, bölgeden geçen ticari bir yük gemisinin kaptanı C.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Geçtiğimiz günlerde Yalova'da gözaltına alınan kaptan, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Balıkesir Valiliği'nden Açıklama

Balıkesir Valiliği, olaya dair açıklamasında, "Türk Bayraklı AREL 7" isimli ticari kuru yük gemisi hakkında yapılan ihbarların ve tespit edilen delillerin ardından C.T.'nin gözaltına alındığını belirtti. Valilik, ayrıca olayın aydınlatılması için adli soruşturmanın sürdüğünü vurgulayarak, "Arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kazazedeye ait herhangi bir emareye henüz rastlanmamıştır," ifadelerini kullandı.

Halit Yukay'ın Arama Çalışmaları Sürüyor

Teknenin kazası sonrasında denizde kaybolduğu bildirilen Halit Yukay'ı bulmak için arama çalışmaları devam etmektedir. Yukay'ın yakınları durumu 4 Ağustos gecesinde güvenlik güçlerine bildirmiştir. Sahil Güvenlik ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede "Graywolf" isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunduğunu tespit etmiştir. Geçtiğimiz günlerde dalış timi tarafından yapılan aramalarda ise herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır.

