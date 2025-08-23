Marmara Adası'nda Arama: Halit Yukay'ın Cesedi 68 Metrede Tespit Edildi

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bir ceset tespit edildi. Olayla ilgili arama faaliyetleri Sahil Güvenlik, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti unsurları tarafından sürdürüldü.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı unsurlar tarafından yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos 2025 günü saat 19.00 sularında Halit Yukay isimli kazazedenin cansız bedeni olduğu değerlendirilen bir ceset, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilmiştir. Kazazedenin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara devam edilmektedir.

Olay

Halit Yukay (43), 4 Ağustos tarihinde Yalova'dan özel teknesi Graywolf ile Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı. Aynı gün gece yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine geniş çaplı bir arama başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çektiği görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu belirlendi. Dalış timleri tekne içinde arama yapmasına karşın o aşamada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos tarihinde hakim karşısına çıkarılan C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos tarihinde tutuklandı.

Arama çalışmalarında tespit edilen cesedin çıkarılması ve soruşturmanın seyrine ilişkin yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.