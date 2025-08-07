DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Kuru Yük Gemisi Kaptanı Gözaltında

Marmara Adası açıklarında parçalanmış tekneye dair kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:02
Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Kuru Yük Gemisi Kaptanı Gözaltında

Marmara Adası'nda Tekne Kazası

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan bir tekne ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki tekne, kaza sonrası parçalar halinde bulundu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olay, bölgeden geçen bir ticari yük gemisinden yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma ile gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verildi.

Bölgedeki Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle hakimliğe sevk edildi.

Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları, Yukay'dan haber alamadığı için 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine başvurmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kazanın ardından parçalanmış ve yarı batık halde olduğunu tespit etti.

Tekne içerisinde yapılan dalış timi aramalarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olayın gelişmeleri takip edilmekte olup, resmi açıklamalar yapılmaya devam edilecektir.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama...

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama...

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi