Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Kuru Yük Gemisi Kaptanı Gözaltında

Marmara Adası'nda Tekne Kazası

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan bir tekne ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki tekne, kaza sonrası parçalar halinde bulundu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olay, bölgeden geçen bir ticari yük gemisinden yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma ile gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verildi.

Bölgedeki Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle hakimliğe sevk edildi.

Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları, Yukay'dan haber alamadığı için 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine başvurmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kazanın ardından parçalanmış ve yarı batık halde olduğunu tespit etti.

Tekne içerisinde yapılan dalış timi aramalarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olayın gelişmeleri takip edilmekte olup, resmi açıklamalar yapılmaya devam edilecektir.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını Erdek Turanköy Mahallesi açıklarında da sürdürüyor.