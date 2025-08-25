Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

Müdahale ve son durum

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana doğru yayıldı.

Yangına karadan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten sevk edilen su tankeri ve itfaiye araçları da yangına destek verdi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

