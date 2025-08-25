DOLAR
40,99 0,35%
EURO
48,06 0,55%
ALTIN
4.439,77 -0,18%
BITCOIN
4.594.166,01 0,53%

Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası Yeni Mahalle'de başlayan makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 08:18
Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

Müdahale ve son durum

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana doğru yayıldı.

Yangına karadan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten sevk edilen su tankeri ve itfaiye araçları da yangına destek verdi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale...

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
2
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza — 1 Ölü, Edirne İstikameti Kapandı
3
Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi: Haftanın Tarihine Bakış
4
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar
5
Gündem 25 Ağustos 2025: Erdoğan Ahlat'ta Kabine Toplantısı ve Günün Ajandası
6
Sinop Merkezli Organize Suç Operasyonu: 6 İlde 20 Şüpheli Yakalandı
7
TCDD 80 İşçi Alımı: İzmir, Haydarpaşa ve Vangölü Feribot Müdürlüklerine Başvurular İŞKUR'da

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı