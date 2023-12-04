Marmara Beşik Gibi Sallanıyor: Ard Arda 40 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi

Bursa merkezli depremle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den açıklama geldi. Özener yaptığı açıklamada ilk depremden sonra gün içerisinde 40 artçı sarsıntının yaşandığını belirtti.

Marmara Beşik Gibi Sallanıyor: Ard Arda 40 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi
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Sabah saatlerinden sonra aralıklarla artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, artçı sarsıntıların ard arda Marmara Denizi'ni esir aldığını açıkladı. Özener açıklamasında oluşan artçıların 9 tanesinin 3 şiddetinin üstünde ve en şiddetlisinin 3,8 olduğunu belirtti. 40'a yakın artçı depremin olduğunu söyleyen Özener şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte."

Haluk-Özener

Depremin meydana geldiği fay hattına ait bölgenin aktif olduğunu belirten Özener, 2020 ile 2023 yılının 15 Ağustos tarihleri aralığında toplamda 3 bin farklı şiddetlerde depremin meydana geldiğini belirtti. Bu yıl içinde Avşa-Balıkesir yönünde 4,4 şiddetinde depremin yaşandığını ifade ederken bölgenin hala aktif olduğunu vurguladı. 

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