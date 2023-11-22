Marmara Bölgesi için saat geldi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Marmara Bölgesi’nde hava durumu değişiyor. Bugün öğleden sonra Kırklareli ve Edirne’nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren ise Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bölgede yer yer 21 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ardından hava durumu değişecek. Bugün öğleden sonra Kırklareli ile Edirne’nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri başta olmak üzere Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca yağışların etkili olduğu bölgelerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su taşkınlarına karşı da uyarıda bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi’nde bugün en yüksek sıcaklık 21 derece olarak ölçüldü. Yarın ise yağışların etkisiyle sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında düşecek. Bölgede yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Yağışların yarından sonra da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu ise bölgede parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.