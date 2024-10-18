Marmara'da Murat Yakupoğlu Anıldı

Marmara'da Merhum Yakupoğlu Anıldı

Marmara ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ailesi ve avukatları tarafından anıldı.

Aile ve Avukatlarından Açıklama

Yakupoğlu'nun ailesi, babası Nurettin ve kardeşleri Tülay ile Türkan Yakupoğlu, olayın gerçekleştiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasına gelerek, makam odasında merhum için çiçek bıraktı.

Aile adına açıklama yapan avukat Erdem Aker, "Merhuma rahmet, milletimize ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bu elim olayla ilgili basında yer alan, gerçekleri saptırmaya yönelik bazı manipülatif haber ve yorumları, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekzip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." şeklinde konuştu.

Adalet Vurgusu ve Teşekkür

Aker, "Merhumun ailesi olarak, bu menfur saldırının faillerinin yargı önünde hak ettikleri cezayı alacaklarına dair devletimize ve adalete olan güvenimiz tamdır. Hukuki sürecin sonuna kadar titizlikle takipçisi olacağımızı beyan ederiz. Bu zor günümüzde acımızı paylaşan ve yanımızda olan başta devletimiz olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığına, Marmara Kaymakamlığına ve tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Olay, 6 Ekim tarihinde Marmara Adası'nda meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen silah sesleri üzerine durumu polise bildirilmişti. Gelen polis ve sağlık ekipleri, 35 yaşındaki Yakupoğlu'nun tabancayla vurulduğunu tespit etti. Olayda jandarma ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde zanlıyı yakalayarak polise teslim etti.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ölen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamına gelen ailesi ve avukatları, Yakupoğlu'nu andı.