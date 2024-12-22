Marmara Denizi için Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Toplanıyor

Müsilaj Sorununa Çözüm Arayışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Son dönemde gelen ihbarlar üzerine tekrar harekete geçerek Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu toplayacak.

Toplantı Detayları

Kurul, 25 Aralık Çarşamba günü Ankara'da toplanacak. Toplantıya Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlık edecek ve TÜBİTAK gibi birçok önemli kuruluş ve üniversiteden uzmanlar katılacak.

Yürütülen Çalışmalar

2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sonrası hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı ve 2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı çerçevesinde, kirliliği azaltma ve izleme çalışmaları yürütülüyor.

Denetim Sonuçları

2021'den bu yana Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen 38 bin 545 denetim sonrasında, çevre mevzuatına aykırı hareket eden 1.998 tesis ve 749 deniz aracı toplamda 1 milyar 227 milyon 363 bin 368 lira ceza alarak 268 tesis faaliyetten men edildi.

Bakanlık ayrıca, müsilaj oluşumunu önlemek adına atık su arıtma tesislerinin güncellenmesi gibi önemli kararlar almıştı. Toplantı öncesinde, yerel yönetim temsilcileriyle de istişarelerde bulunulacak.