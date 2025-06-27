Marmara Denizi'nde Atık Su Tesislerine Yoğun Denetim

Marmara Denizi'nde Atık Su Arıtma Tesislerine Yoğun Denetim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde atık su arıtma tesislerine yönelik denetimlerini artırdı. ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, son 4 günde 303 tesisi denetlediklerini belirtti.

Akgün, denetimler sonrasında standartları sağlamayan her tesis için 668 bin lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın detayları da paylaşıldı.

Denetim Stratejileri ve Sonuçlar

Tuzla GİSAŞ'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, Akgün Marmara Denizi'nin sağlıklı bir çevresel duruma ulaşması için 2021-2024 dönemi için 134 alt eylem içeren Bütünleşik Stratejik Plan hazırlandığını duyurdu. Bu doğrultuda izleme sayılarını 150'ye çıkardıklarını ve Türkiye genelinde 445 atık su arıtma tesisinin çevrim içi izlenmesi çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

2021 yılından bu yana, 274 bin 855 tesis ve deniz aracı denetleyen Akgün, 2 bin 922 işletmeye yaklaşık 1 milyar 855 milyon lira ceza uygulandığını ve 268 işletmenin faaliyetten men cezası aldığını bildirdi.

Zorunlu İleri Atık Su Arıtma Tesisleri

Akgün, 2022'de yapılan düzenlemeye göre, Marmara Denizi havzasındaki belediyelerin 15 Haziran 2025 tarihine kadar ileri atık su arıtma tesislerini kurmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, 2021’de havzaya ait ileri biyolojik arıtma oranının yalnızca yüzde 51 iken, 4 yılda bu oranının 0,7 arttığına dikkat çekti.

Akgün, 23 Haziran’dan itibaren denetimlerin başladığını ve Marmara Havzası’nda 480 tesisi denetim kapsamına aldıklarını belirtti. Standartları sağlamayan tesislere yönelik ceza uygulamalarının süreceği vurgulandı.

Marmara Denizi'nin Ekosistemini İyileştirme Planları

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi ile denizin dijital ikizinin oluşturulduğu ifade edildi. Akgün, azot ve fosfor yükünün %50 azaltılmasıyla denizin ekosisteminin 4-6 yıl içinde iyileşeceğini düşündüklerini vurguladı.

Akgün, "Dolayısıyla, ileri atık su arıtma tesislerine geçiş yapmak, kanunen ve çevresel açıdan zorunludur" dedi.

Açıklamanın ardından denetim ekipleri, alınan numuneleri mobil su ve atık su analiz laboratuvarında inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, son 4 günde 303 tesisi denetlediklerini belirterek, "Denetimler sonucunda standartları sağlamadığını tespit ettiğimiz her atık su arıtma tesisine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin lira idari para cezası uygulayacağız." dedi. Tuzla GİSAŞ'ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Akgün, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, son 4 günde 303 tesisi denetlediklerini belirterek, "Denetimler sonucunda standartları sağlamadığını tespit ettiğimiz her atık su arıtma tesisine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin lira idari para cezası uygulayacağız." dedi. Tuzla GİSAŞ'ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Akgün, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.