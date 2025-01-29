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Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi: Deniz Çayırları ve Pinaları Risk Altında

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilajın deniz çayırları ve pinalar üzerinde yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:20
Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi: Deniz Çayırları ve Pinaları Risk Altında

Müsilaj Tehdidi Marmara Denizi'ni Sarılıyor

Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorunu hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Yüzeyden 30 metre derinliğe kadar ulaşan müsilaj, deniz çayırları ve dipte yaşayan canlıları olumsuz etkiliyor.

Müsilaj, Ekosistemi Tehdit Ediyor

Prof. Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı sonunda Erdek Körfezi'nde başlayan müsilaj oluşumunun, 45 günde İzmit Körfezi’ne kadar yayıldığını belirtti. Müsilaj şöyle bir tehdit oluşturuyor: "Yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar tüm Marmara’yı kaplayan müsilaj, dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarına zarar vermekte. Bu canlılar, müsilajla kaplanarak nefes almakta ve beslenmekte zorlanıyor."

Fotosentez Yapamayan Deniz Çayırları Tehlikede

Sarı, 2021 yılında yaşanan müsilaj döneminde Marmara Denizi kıyısındaki sünger topluluklarının tamamının öldüğünü hatırlatarak, mevcut durumda deniz çayırlarının da tehlikede olduğunu vurguladı. Müsilaj yüzünden fotosentez yapamayan deniz çayırlarının hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Sarı, "Eğer acilen tedbir alınmazsa, 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre eden pinalar ve 1 metrekaresi günlük 10 litreden fazla oksijen üreten deniz çayırları büyük bir tehdit altındadır." dedi.

Acil Önlemler Alınmalı

Prof. Dr. Sarı, müsilajın yüzeye çıkma olasılığının artmasıyla birlikte zor bir ilkbahar ve yaz mevsiminin beklediğini vurguladı. "Çok sayıda atık arıtma tesisi bir an önce çalıştırılmalı. Belediyeler, atıkları derin deşarjla denize boşaltmayı durdurmalı. Mevcut şartlar değişmediği sürece müsilaj sorununun daha yaygın ve yoğun bir şekilde artacağı öngörülüyor." şeklinde konuştu.

Prof. Sarı, ayrıca, müsilajdan etkilenecek sektörler için zararları telafi edici bir sistemin acilen oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesince yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesince yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladığı bildirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesince yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesince yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladığı bildirildi.

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