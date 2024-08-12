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Marmara Denizi'nde Oksijen Seviyeleri Alarm Veriyor

ODTÜ uzmanları, Marmara Denizi'nin oksijen seviyesinin kritik düzeye gerilediğini ve yeni tehditlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:02
Marmara Denizi'nde Oksijen Seviyeleri Alarm Veriyor

Marmara Denizi'nde Oksijen Krizi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi'nin ilk 30 metresi dışında ciddi oksijen azlığı yaşandığını belirtti. Yücel, denizin komada olduğu uyarısında bulundu.

Deniz Bilimlerinin Son Gelişmeleri

Son günlerde ODTÜ'nün Bilim 2 gemisiyle gerçekleştirilen seferde birçok çevresel parametre incelendi. Yücel, bu seferin önemi ve yapılan çalışmanın sonuçları hakkında şu şekilde konuştu:

"Marmara, ilk 30 metresi hariç oksijen azlığı çeken bir yer. Bu durum, sıcaklık, oksijensizleşme ve kirliliğin bir döngü içerisinde etkileşimde bulunduğunu gösteriyor."

Yücel, deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını ve bu durumun oksijenin çözünürlüğünü azalttığını ifade etti. Ayrıca, kirlilik seviyesinin artış gösterdiğini belirtti.

Hidrogen Sülfür Tehlikesi

Oksijen seviyelerinin düşmesi sonucunda yeni bir tehdit olan hidrojen sülfür yaklaşıyor. Yücel, bu oluşumun deniz ekosistemine büyük zararlar verebileceğini vurguladı:

"Hidrojen sülfürlü sular, dibe birikmeye başlarsa, kötüleşme gerçekleşecek ve bunun sonucunda halk sağlığı için tehdit oluşturacak."

Marmara Denizi'ndeki azot ve fosfor kirliliğinin büyük bir kısmının atık sular ve tarımsal girdilere bağlı olduğunu hatırlatan Yücel, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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