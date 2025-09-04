DOLAR
Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanan Halit Yukay'ın Cenazesi Bursa'dan Teslim Edildi

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan yat üreticisi Halit Yukay'ın DNA eşleşmesi tamamlanan cenazesi Bursa Adli Tıp'tan alınarak yakınları tarafından İstanbul'a götürüldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:15
Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanan Halit Yukay'ın Cenazesi Bursa'dan Teslim Edildi

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Halit Yukay'a ait olduğu Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA eşleşmesi ile belirlenen cenaze, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi ve burada yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemede cesedin Halit Yukay'a ait olduğu kesinleşti.

Olayın gelişimi

4 Ağustos tarihinde, "Graywolf" adlı özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'tan bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından elde edilen görüntülerde, teknenin Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edildi. Dalış timleri tekne içinde arama yaptı ancak ilk etapta herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tekneye çarptığı öne sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkarılan C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklandı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 civarında, dalgıçların envanterindeki yandan taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla, muhtemel çarpma noktasına yakın bir alanda deniz tabanında 68 metre derinlikte bir cesedin tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulunan cenaze, çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve DNA eşleştirmesi ile kimliği tespit edildi. Cenaze, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp'tan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

