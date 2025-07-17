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Marmara Denizi'ni Kirleten Tersaneye 3,7 Milyon Lira Ceza

Yalova'daki bir tersaneye, Marmara Denizi'ni kirlettiği için 3,7 milyon lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 10:24
Marmara Denizi'ni Kirleten Tersaneye 3,7 Milyon Lira Ceza

Çevre Bakanlığı'ndan Sert Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarjı yaparak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Beşiktaş Tersanesi'ne toplamda 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Denetimler Sonucu Ceza Kesildi

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalova'daki tersaneden denize atık su deşarjının tespit edilmesi üzerine bölgedeki denetim ve incelemeleri hızlandırdı. Yapılan analizler sonucunda, çevre kirliliğine neden olan tersaneye, Çevre Kanunu kapsamında bu cezai yaptırım uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

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