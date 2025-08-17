Marmara Depremi'nin 26. Yılında Yalova'da Anma

Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde Yalova'da anma

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Program, şehir merkezinden sahildeki anıta uzanan sessiz yürüyüşle başladı.

Program akışı

Anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın sahildeki Deprem Anıtı'na doğru gerçekleştirdiği sessiz yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Vali Hülya Kaya ve il protokolü katıldı.

Kurumlarca kurulan stantlar gezildikten sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, depremde yürütülen arama kurtarma çalışmalarını gösteren sinevizyon izlendi.

Deprem sonrası çekilen fotoğrafların yer aldığı 03.02 ve 45 saniye adı verilen salonlar gezildi ve anı defteri imzalandı. Ardından Vali Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar, deprem saati olan 03.02'de okunan dualara eşlik ederek, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıta karanfil bıraktı.

Katılımcılar

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.