Marmara İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Marmara bölgesi, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile karşı karşıya kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumu resmi açıklama ile duyurdu.

Para Dikkatli Olun!

Yapılan tahminler doğrultusunda, beklenen sağanak yağış ile birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, kısa süreli fırtına sırasında ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu nedenle, vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.