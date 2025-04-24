Marmara Kariyer Fuarı: İş Dünyası ve Öğrenciler Buluşacak

Marmara Kariyer Fuarı 28-29 Nisan'da Gerçekleşiyor

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, 14 üniversitenin paydaşlığı ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

İş Dünyası ve Gençler Buluşacak

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinliğin Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. 5 ay süren titiz çalışmaların ardından hazırlandığını ifade eden Aksoy, fuarın kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve meslek odaları arasındaki işbirliğinin anlamlı bir örneği olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gençlerin potansiyelinin doğru yönlendirilmesinin, bireysel başarıların yanı sıra ulusal vizyon için de önemli olduğunu dile getirdi.

Fuar, Geleceği Şekillendirecek

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, fuarın sadece bir kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin potansiyelini keşfettiği bir köprü olduğunu ifade etti. Cantürk, fuarda yer alacak stantların tamamının dolduğunu ve katılımcı firma sayısının 1000'e ulaştığını bildirdi.

Fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Cantürk, "MARMARAKAF, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en büyük stratejik yatırımlardan biridir; burada sadece CV'ler değil, hayaller kurulacak" dedi.

Prof. Dr. Cantürk, fuar süresince toplanan verilerin akademisyenler tarafından değerlendirileceğini ve uluslararası platformlarda yayımlanabilecek bilimsel araştırmalar yapılacağını da sözlerine ekledi.

Katılımcılar Arasında Türkiye'nin Önde Gelen Firmaları

Cantürk, etkinliğe katılan firmalar arasında Türk Hava Yolları, BAYKAR, HAVELSAN gibi ülkenin en büyük şirketlerinin yer alacağını belirtti. Ayrıca OSB'ler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları da etkinlikte yer alacak.

Prof. Dr. Cantürk, fuara ev sahipliği yapmanın önemine değinerek ulusal yöneticilere duyduğu teşekkürleri iletti. Tüm bu çalışmaların, Türkiye'nin iş gücü istihdamını artırma amacını taşıdığının altını çizdi.

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenecek fuarın tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy (sol 3), Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı (sağ 3) ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk (ortada) katıldı.

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenecek fuarın tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy (sol 3), Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı (sağ 3) ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk (ortada) katıldı.