Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Kapılarını Açtı

Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Başladı

Kocaeli’de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), kapılarını ziyaretçilere açtı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen bu etkinlik, 14 üniversitenin paydaşlığıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışta Gençlere Önemli Mesajlar Verildi

Açılış törenine katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gençler için iş dünyasıyla buluşma fırsatı sunan bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Aktaş, fuarın klasik etkinliklerden öte, Türkiye'nin geleceğinin şekilleneceği bir platform olduğunun altını çizdi.

Vali Aktaş, gençlerin 2 gün boyunca 1000'den fazla firmayı tanıma fırsatı bulacaklarını belirterek, “Birçok genç burada çalışacağı firmayı belirlemiş olacak” dedi.

Stratejik Öneme Sahip Bir Etkinlik

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuara ilişkin yapay zeka destekli analizlerinden bahsetti ve bu tür organizasyonların önemini vurguladı. Katılımcıların CV doldurarak gelecekteki kariyer adımlarını atacaklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, geçen yıl Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen MARMARAKAF'ın bu yıl da aynı unvanı korumaya aday olduğunu ifade etti. Cantürk, “Marmara Kariyer Fuarı, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır çünkü burada yalnızca CV’ler değil, hayaller kurulmaktadır” dedi.

Etkinlikler ve Fırsatlar

Cantürk, fuarın verilerinin bilimsel olarak değerlendirileceğini ve iş dünyasıyla gençler arasında bir köprü olacağını vurguladı. Ayrıca, bu yılki etkinliklerde bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri, açık hava konserleri ve gösterilerin de yer alacağını kaydetti.

MARMARAKAF, Kocaeli, bölge ve ülke genelindeki gençlerin kariyer fırsatlarına ulaşmasını sağlarken, tüm Türkiye'den katılımcılar için bir buluşma platformu olmayı sürdürüyor.

Fuar, yarın sona erecek ve iş dünyasıyla gençleri buluşturmaya devam edecek.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, askeri ve adli yetkililer, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), kapılarını ziyaretçilere açtı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, etkinlikte konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), kapılarını ziyaretçilere açtı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, etkinlikte konuşma yaptı.