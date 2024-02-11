Marmara ve Ege Denizi için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında fırtına ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağışla birlikte şiddetli rüzgar, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklardan korunmak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Marmara ve Ege Denizi için sağanak ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, gece yarısından sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğle sonrasında İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ve Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan güneyden esecek olan rüzgarın hem kuvvetli hem de fırtına şeklinde olması öngörülüyor.

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