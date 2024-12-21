Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı

Marmaray'dan Yeni Bir Rekor: 743 Bin 596 Yolcu

Marmaray, 20 Aralık tarihinde 743 bin 596 yolcu taşıyarak yeni bir rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu başarılı performansın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu," ifadelerini kullandı.

Marmaray'ın Tarihçesi ve Yolcu Sayısı

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı. Açılışından beri toplamda 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Kısa Sürede Geçiş İmkanı

Uraloğlu, Marmaray ile Sirkeci ve Üsküdar arasında sadece 4 dakika içerisinde geçiş yapılabileceğini, bunun hava koşullarından etkilenmeden sağlandığını vurguladı. "Gurur projelerimizden Marmaray, muadillerine göre 60,46 metrelik dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağlıyor," dedi.

Yolcu İlgisi ve Gelecek Vizyonu

Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "Bu yıl itibarıyla 196 milyon yolcuya hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaray'a olan yoğun ilgisi, bizlere büyük mutluluk ve gurur veriyor. Marmaray, 'asrın projesi' unvanını koruyarak İstanbul'un ulaşımına nefes aldırmaya devam ediyor," şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.