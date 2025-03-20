Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Acar Ünlü, İBB'ye yönelik gözaltıları protesto eden gruba müdahale sırasında soruşturma kapsamına alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:59
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden partililere yapılan müdahaleyi izliyor.

Protesto Yürüyüşü ve Polis Müdahalesi

Protestolar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde gerçekleştirildi. İl Başkanı Zekican Balcı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını demokrasiye zarar veren bir durum olarak nitelendirerek, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Açılamanın ardından, grup Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Ancak polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubu durdurdu. Bunun üzerine grup, adliye önüne ulaşarak sloganlarla protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazı kullanarak müdahale etti.

Başkan Ünlü Hakkında Soruşturma

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Acar Ünlü hakkında başlatılan soruşturma, kamu görevlisine direnme suçlamasını içeriyor. CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katıldığı bu protestolarda, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştır.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapatıldı
2
Ankara'daki İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi: 5 Polis Yaralandı
3
Nevşehir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli!
5
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'in BM Tesisine Saldırıya Tepki
6
Giresun'da Kar Nedeniyle Köy Okullarında Eğitime Ara Verildi
7
İliç Altın Madeni Heyelanında Sanıkların Savunmaları Alındı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!