Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Hakkında Soruşturma

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden partililere yapılan müdahaleyi izliyor.

Protesto Yürüyüşü ve Polis Müdahalesi

Protestolar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde gerçekleştirildi. İl Başkanı Zekican Balcı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını demokrasiye zarar veren bir durum olarak nitelendirerek, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Açılamanın ardından, grup Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Ancak polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubu durdurdu. Bunun üzerine grup, adliye önüne ulaşarak sloganlarla protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazı kullanarak müdahale etti.

Başkan Ünlü Hakkında Soruşturma

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Acar Ünlü hakkında başlatılan soruşturma, kamu görevlisine direnme suçlamasını içeriyor. CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katıldığı bu protestolarda, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştır.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (fotoğrafta) hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.