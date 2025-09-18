Marmaris'e 2 Kruvaziyerle 1203 Turist Geldi: Silver Muse ve Nautica

Marmaris'e 'Silver Muse' ve 'Nautica' kruvaziyerleriyle 1203 yolcu geldi. Turistler çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bir sonraki durak Patmos.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:47
Marmaris'e 2 Kruvaziyerle 1203 Turist Geldi: Silver Muse ve Nautica

Marmaris'e 2 Kruvaziyerle 1203 Turist Geldi

Silver Muse ve Nautica sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port'a yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine sabah saatlerinde yanaşan kruvaziyerler, turistik ilçeye hareketli anlar yaşattı. Silver Muse ve Nautica isimli gemilerle toplam 1203 yolcu ilçeye geldi.

Nautica, 180 metre uzunluğunda olup Kuşadası Limanı'ndan gelerek Marmaris'e ilk seferini gerçekleştirdi. Gemide çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 648 yolcu ve 389 personel bulunduğu bildirildi. Nautica'nın bir sonraki durağı Antalya Limanı olacak.

Silver Muse, Santorini Adası'ndan hareket etmiş ve Malta bayraklı 213 metre uzunluğunda bir kruvaziyer olarak Marmaris'e geldi. Gemide ABD'li ve İngiliz yolcular olmak üzere 555 yolcu ve 407 personel yer aldı.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kruvaziyerler, Marmaris'ten sonra rotalarını Patmos Limanı yönüne çevirecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Muse" ve "Nautica" isimli kruvaziyerler 1203 yolcu getirdi....

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Muse" ve "Nautica" isimli kruvaziyerler 1203 yolcu getirdi. Turistik ilçeye sabah saatlerinde gelen gemiler Marmaris Cruise Port iskelelerine yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Muse" ve "Nautica" isimli kruvaziyerler 1203 yolcu getirdi....

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Türkiye-Japonya demiryolu işbirliği ve günün öne çıkan haberleri (18 Eylül 2025)
6
Pakistan'da Seller: 26 Haziran'dan Bu Yana 1002 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor