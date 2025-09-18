Marmaris'e 2 Kruvaziyerle 1203 Turist Geldi

Silver Muse ve Nautica sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port'a yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine sabah saatlerinde yanaşan kruvaziyerler, turistik ilçeye hareketli anlar yaşattı. Silver Muse ve Nautica isimli gemilerle toplam 1203 yolcu ilçeye geldi.

Nautica, 180 metre uzunluğunda olup Kuşadası Limanı'ndan gelerek Marmaris'e ilk seferini gerçekleştirdi. Gemide çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 648 yolcu ve 389 personel bulunduğu bildirildi. Nautica'nın bir sonraki durağı Antalya Limanı olacak.

Silver Muse, Santorini Adası'ndan hareket etmiş ve Malta bayraklı 213 metre uzunluğunda bir kruvaziyer olarak Marmaris'e geldi. Gemide ABD'li ve İngiliz yolcular olmak üzere 555 yolcu ve 407 personel yer aldı.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kruvaziyerler, Marmaris'ten sonra rotalarını Patmos Limanı yönüne çevirecek.

