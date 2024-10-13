Marmaris'e Gelen MS Nieuw Statendam Kruvaziyeri Büyüledi

MS Nieuw Statendam Marmaris'te

Hollanda bayrağına sahip olan MS Nieuw Statendam kruvaziyeri, 3 bin 200 yolcusu ile Türkiye'nin Muğla iline bağlı Marmaris ilçesine ulaştı. Gemi, Mikanos Limanı'ndan sonra Marmaris'e doğru yola çıktı ve 300 metrelik uzunluğuyla dikkat çekti.

Turistlerin Şehir Turu

Gemi, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştı. Yolcuların büyük çoğunluğunu Amerikalı turistler oluştururken, gemide toplam 1000 personel de görev yapıyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi yerleri gezme fırsatı buldu.

Farklı Aktiviteler

Tatilcilerin bazıları bisiklet kiralayarak şehri dolaşırken kimileri de Dalyan turuna katılmayı tercih etti. Gece saatlerinde geminin Kuşadası Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Hollanda bayraklı kruvaziyer "MS Nieuw Statendam", 3 bin 200 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Mikanos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Hollanda bayraklı kruvaziyer "MS Nieuw Statendam", 3 bin 200 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Mikanos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.