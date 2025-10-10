Marmaris'e 'Marina' Kruvaziyeri 1194 Yolcu Getirdi

Geminin Varışı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Girit Adası'ndan gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi 'Marina', Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1194 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Turistlerin Şehir Turu

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi ve bölgedeki tarihi ile turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gelecek Rota

'Marina' kruvaziyerinin gece saatlerinde demir alarak Antalya Limanı'na gitmesinin beklendiği bildirildi.

