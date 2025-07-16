Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi. Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, muhteşem bir kalabalık, aziz şehitleri anmak ve milletin irade zaferini kutlamak için toplandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en karanlık gecelerinden birine dikkat çekti ve şanlı destanın 9. yıl dönümünde bir arada olmanın gururunu paylaştıklarını ifade etti. Akbıyık, "15 Temmuz, milletin iradesine el koymaya çalışan hain yapılara karşı direnişin adıdır" dedi.

Şehitler Rahmetle Anıldı

Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahramanlık destanı yazan aziz şehitleri saygı ve şükranla andığını aktararak, milletin tek yürek olduğuna vurgu yaptı. Akbıyık, "O gece göğsünü mermilere siper eden her bir vatandaşımız demokrasi kahramanıdır" şeklinde konuştu.

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise, Marmaris'in direnişin başlangıç noktası olduğunu, o gece milyonların meydanlara koşarak Türkiye'nin asla esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Etkinlikte, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de konuşma yaparak, "15 Temmuz'un milletin ve milli iradenin zaferi" olduğunu dile getirdi. Ayrıca, o gece şehit edilen polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin için başsağlığı diledi.

Etkinlikler ve Gösteriler

Programda, sancak koşusu sonrası sporcular Türk bayrağını Vali Akbıyık'a teslim etti. Etkinlikte ayrıca mehteran takımı gösteri yaparken, sanatçı Ali Kınık da sahne alarak halka bir konser verdi. Sanatçının türkülerine katılan vatandaşlar, bayraklarını sallayarak duygusal anlar yaşadı.

Marmaris Su Sporları Merkezi sporcularının gösterisi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tüm etkinlik, sela okunmasıyla sona ererken, Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik gemisi ve botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Muğla Valisi İdris Akbıyık (fotoğrafta) programda konuşma yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Muğla Valisi İdris Akbıyık (fotoğrafta) programda konuşma yaptı.