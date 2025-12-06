Marmaris’te 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış: Deniz renk değiştirdi

Marmaris’te son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış düştü; yollar ve tarlalar su altında kaldı, dört tekne karaya oturdu, deniz kahverengine döndü.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:33
Marmaris’te 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış: Deniz renk değiştirdi

Marmaris’te son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, ilçeye son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış düşmesine yol açtı. Yağışlar yolları derelere, tarlaları göle dönüştürdü; kuruyan dereler dolup taşarak denize akarken deniz renginde değişim görüldü.

Hasar ve günlük hayata etkileri

Önceki gece yarısından itibaren aralıklı olarak devam eden yağışlar ve dün yaşanan şiddetli fırtına sonucu ilçede dört tekne karaya oturdu, ağaç dalları kırılarak yollara döküldü. Bugün de ara ara etkisini artıran yağışlar özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tepe Mahallesi 71. Sokak’taki dere, yağmur sularıyla dolarken denize akan suyun rengi ve oluşan koku çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, su yüzeyindeki yağlı tabaka ile ağır benzin veya tiner kokusunun kaynağının bilinmediğini, denize ulaşan bu suya acil çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Marmaris’e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde sürücüler zorluk yaşadı, tarlalar sular altında kaldı ve denizin rengi kahverengiye döndü.

Yetkililerden açıklama

Marmaris Kaymakamlığı ilçe kriz merkezinden yapılan açıklamada, iki gündür devam eden yağışlarla ilgili olarak Muğla il afet kriz merkezi ile iletişim halinde olunduğu, şimdiye kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği, olası olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin koordineli şekilde teyakkuz halinde bulunduğu bildirildi.

Hava durumu bilgisi

Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

MARMARİS’TE SON 24 SAATTE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

MARMARİS’TE SON 24 SAATTE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

MARMARİS’TE SON 24 SAATTE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi