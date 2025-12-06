Marmaris’te 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış: Deniz renk değiştirdi

Marmaris’te son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, ilçeye son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış düşmesine yol açtı. Yağışlar yolları derelere, tarlaları göle dönüştürdü; kuruyan dereler dolup taşarak denize akarken deniz renginde değişim görüldü.

Hasar ve günlük hayata etkileri

Önceki gece yarısından itibaren aralıklı olarak devam eden yağışlar ve dün yaşanan şiddetli fırtına sonucu ilçede dört tekne karaya oturdu, ağaç dalları kırılarak yollara döküldü. Bugün de ara ara etkisini artıran yağışlar özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tepe Mahallesi 71. Sokak’taki dere, yağmur sularıyla dolarken denize akan suyun rengi ve oluşan koku çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, su yüzeyindeki yağlı tabaka ile ağır benzin veya tiner kokusunun kaynağının bilinmediğini, denize ulaşan bu suya acil çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Marmaris’e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde sürücüler zorluk yaşadı, tarlalar sular altında kaldı ve denizin rengi kahverengiye döndü.

Yetkililerden açıklama

Marmaris Kaymakamlığı ilçe kriz merkezinden yapılan açıklamada, iki gündür devam eden yağışlarla ilgili olarak Muğla il afet kriz merkezi ile iletişim halinde olunduğu, şimdiye kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği, olası olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin koordineli şekilde teyakkuz halinde bulunduğu bildirildi.

Hava durumu bilgisi

Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

MARMARİS’TE SON 24 SAATTE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ