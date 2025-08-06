Marmaris'te 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında göçmen yakalama operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 40'ı aşkın düzensiz göçmen ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın aldığı bir ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Göçmenler arasında çocuklar da var

Sahil Güvenlik botunun ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen (9'u çocuk) yakalandı. Ayrıca, Sahil Güvenlik tarafından durdurulan bir diğer fiber karinalı lastik botta da 19 düzensiz göçmen (5'i çocuk) tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler

İki ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, yakalanan yabancı uyruklu kişiler adli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

