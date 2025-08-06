DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Marmaris'te 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında yapılan operasyonla 45 düzensiz göçmen yakalandı, iki kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:53
Marmaris'te 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında göçmen yakalama operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 40'ı aşkın düzensiz göçmen ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın aldığı bir ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Göçmenler arasında çocuklar da var

Sahil Güvenlik botunun ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen (9'u çocuk) yakalandı. Ayrıca, Sahil Güvenlik tarafından durdurulan bir diğer fiber karinalı lastik botta da 19 düzensiz göçmen (5'i çocuk) tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler

İki ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, yakalanan yabancı uyruklu kişiler adli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek