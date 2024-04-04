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Marmaris'te devir teslim töreni: Ünlü görevi devraldı!

Marmaris'te yeni bir dönem başladı! 31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı seçilen Mehmet Acar Ünlü, 4 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan devraldı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:35
Marmaris'te devir teslim töreni: Ünlü görevi devraldı!

Yeni Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Göreve Başladı

Marmaris Belediye Başkanlığı görevini devralan Acar Ünlü, mazbatasını teslim aldıktan sonra Camiavlu Mahallesi'ndeki belediye binasına gelerek göreve başladı. Ünlü, karşılanmasının ardından yaptığı konuşmada, partizanlıktan uzak, tüm Marmaris halkına eşit mesafede olacağını ve yeni bir dönem başlattıklarını belirtti.

Başkan Ünlü: "Artık Rozetim Türk Bayrağı Rozeti"

Mazbatasını alır almaz parti rozetini çıkardığını ifade eden Acar Ünlü, artık rozetinin Türk bayrağı rozeti olduğunu vurguladı. Tüm Marmaris'in belediye başkanı olarak göreve geldiğini söyleyen Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da desteğiyle Marmaris'e hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Başkan Aras: "Herkes Kardeşimizdir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, herkesin kardeş olduğunu ve herkese eşit yaklaşacaklarını belirterek, Marmaris'in sokaklarında halkla bütünleşeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Acar Ünlü'ye çiçek ve tebrik plaketi takdim ederek başarılar diledi.

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