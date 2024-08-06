Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Yakalandı, 26 Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yapılan operasyonla, 28 düzensiz göçmen yakalandı ve 26 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalanarak sürüklenmeye başladı.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Bölgeden yardım talebi gelmesi üzerine, hızlı bir şekilde Sahil Güvenlik botları tahsis edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 9'u çocuk toplam 28 düzensiz göçmen ile bir kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalandı.

Yardım Ulaşmıştı

Ayrıca, Türk karasularına geri itilen bir can salı içindeki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Alınan önlemler, düzensiz göçmenlerin güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 28 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı.