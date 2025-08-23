DOLAR
Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı; 2 araç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:19
Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonun yürütülmesi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü. Operasyon, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekiplerinin katılımıyla Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araca el konuldu.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

