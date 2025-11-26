Marmaris'te Motorlu Kuryelere Kask ve Yetki Belgesi Denetimi

Marmaris polisi motorlu kuryeleri yetki belgesi, kask ve güvenli sürüş konusunda denetleyip bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:26
Emniyet ekipleri hız ve dikkat uyarısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri, motorlu kurye sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kuryelere hem uygulamalı bilgiler verildi hem de trafikte alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Denetimde özellikle yetki belgesi ve kask kullanımı konularına vurgu yapıldı. Sürücülere motorlarını daha yavaş ve dikkatli kullanmaları, hız ve dikkatin trafik güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Uygulamanın amacı, hem kurye sürücülerinin hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak olarak açıklandı ve sürücülere güvenli sürüş kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

