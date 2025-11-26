Marmaris'te Motorlu Kuryelere Kask ve Yetki Belgesi Denetimi

Emniyet ekipleri hız ve dikkat uyarısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri, motorlu kurye sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kuryelere hem uygulamalı bilgiler verildi hem de trafikte alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Denetimde özellikle yetki belgesi ve kask kullanımı konularına vurgu yapıldı. Sürücülere motorlarını daha yavaş ve dikkatli kullanmaları, hız ve dikkatin trafik güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Uygulamanın amacı, hem kurye sürücülerinin hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak olarak açıklandı ve sürücülere güvenli sürüş kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİ MOTORLU KURYELERE YÖNELİK YETKİ BELGESİ VE KASK DENETİMİ YAPARKEN, SÜRÜCÜLERE HIZ VE DİKKAT KONUSUNDA UYARILARDA BULUNULDU.