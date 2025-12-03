Marmaris'te Otel Deposunda 4 bin 166 Litre Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

Muğla KOM ekipleri Marmaris'te bir otel deposunda 4 bin 166 litre bandrolsüz içki ve 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi; şüpheli D.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:42
Muğla Emniyeti'nin KOM ekipleri operasyonla sahte alkol üretimini ve kaçak satışını engelledi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris ilçesinde bir otelin deposunda gerçekleştirilen çalışmada önemli miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalarda, tespit edilen otele ait depoda yapılan aramada üretimi durdurulan ve satışı yasaklanan 104 bin 150 adet şişe olmak üzere toplam 4 bin 166 litre bandrolsüz alkollü içki ile 62 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu suçundan adli işlem yapıldığı ve şüphelinin D.Ş. olduğu açıklandı.

