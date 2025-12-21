Eyüpsultan'da Hamsi Festivali: Vatandaşlara 1 Ton Hamsi İkramı

Eyüpsultan Trabzonlular Derneği, Karadeniz kültürünün birlik ve dayanışma ruhunu İstanbul'da yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez Hamsi Festivali düzenledi. Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen programda halka 1 ton hamsi ikram edildi.

Program ve katılımcılar

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Şanal Egemen Cantimur, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Eyüpsultan Trabzonlular Derneği Başkanı Kenan Demircioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve dernek protokole plaket takdim etti.

Protokolün katılımı ve kültürel öğeler

Etkinlikte Karadeniz müziğini yansıtan kemençe çalındı; Bakan Kacır ve diğer protokol üyeleri elleriyle vatandaşa hamsili ekmek dağıttı. Dernek yetkilileri, festivalin hem kültürel aktarım hem de birliktelik mesajı verdiğini vurguladı.

Konuşmalar

Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, "Fatih’in fethettiği Yavuz’un idare ettiği Kanuni’nin doğduğu güzel şehirden Trabzon’dan... Bize her yer Trabzon dedi" ifadeleriyle derneğe teşekkür etti ve "yüreğimizde memleket sevdasını hiç eksik etmiyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, organizasyonu yapanlara ve deste veren kurumlara teşekkür ederek, "İstiyoruz ki, 81 ilimizin her birisi kendi içerisindeki bu kültürü yaşatması" temennisinde bulundu ve Cumhurbaşkanı'nın selamlarını iletti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Trabzon'un tarihsel önemine vurgu yaparak, "Trabzonlu demek vatanını seven... Eren Bülbül gibi kendini bu vatana feda eden vatanın evlatları demektir" dedi ve sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de duygu ve düşüncelerini paylaştı; Karadeniz, "Önümüzdeki hafta sonunda biz de bir hamsi festivali yapacağız" diyerek Gaziosmanpaşa'daki etkinliğe davet etti.

Vatandaşların görüşleri

Etkinliğe katılanlar arasında Ekrem Bostan ve Meral Kütükoğlu gibi vatandaşlar da vardı. Ekrem Bostan, "Balığı çok sevdiğim için buraya geldim... Bu festivali Eren Bülbül'e armağan ediyorum" derken, Meral Kütükoğlu tesadüfen geldiklerini ve anı olsun diye kuyruğa girdiklerini belirtti.

Eyüpsultan Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği festival, Karadeniz kültürünün simgelerini İstanbul sokaklarına taşıyarak birlik, dayanışma ve kültürel aktarım mesajı verdi.

