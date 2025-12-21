Eyüpsultan'da Hamsi Festivali: 1 Ton Hamsi ve Karadeniz Coşkusu

Eyüpsultan'da Hamsi Festivali: Karadeniz Rüzgarı Esti

Eyüpsultan Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali, Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinlikte vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi; kemençe, horon ve Karadeniz ezgileriyle meydan coştu.

Protokol ve program akışı

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Şanal Egemen Cantimur, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Eyüpsultan Trabzonlular Derneği Başkanı Kenan Demircioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran Tilaveti ile başlayan programda, Trabzonlular Derneği katılımlarından dolayı Bakan Kacır başta olmak üzere protokole plaket takdim etti. Öte yandan, Bakan Kacır ile festivale katılan bazı bakanlar ve belediye başkanları, elleriyle vatandaşa hamsili ekmek dağıttı.

Bakan Kacır'ın mesajı

Festivalde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi: "Fatih’in fethettiği Yavuz’un idare ettiği Kanuni’nin doğduğu güzel şehirden Trabzon’dan buraya bu güzel meydana Eyüp Sultan Hazretleri’nin yanı başına gelerek bir araya gelen bizlerle birlikte olan tüm Trabzonluları sizleri sevgiyle saygıyla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli AK Parti Eyüp Sultan ilçe başkanımız Muhammed Vanlıoğlu 2 gün önce bir mesaj gönderdi. Festivalimize bekliyoruz dedi. Bakayım dedim Muhammed Başkan ne festivaline davet ediyor, ‘Eyüp Sultan hamsi festivali’ hamsinin Eyüp Sultan’da ne işi var dedim. Bize her yer Trabzon dedi. Şimdi Trabzonlular bulundukları yere heyecan getiren coşku getiren renk katan insanlar. Pratik zekalı insanlar. Bazen varlıkları ve çok önde olmaları diğerleri tarafından zor anlaşılır olabilir. Ama Allah onlara herkeste olmayan pek çok hasreti nasip etmiş. Ben gerçekten bu güzel organizasyonu düzenleyen Eyüp Sultan Trabzonlular Derneğine ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Her birimiz farklı dönemlerde İstanbul’a gelen yerleşen ailelerin çocuklarıyız. Çok azımız 3-5 nesil geçmişten bu yana İstanbulluyuz. Ama yüreğimizde memleket sevdasını memleket sevgisini hiç eksik etmiyoruz. Her vesileyle hemşerilerimizle bir araya gelmeye, kültürümüzü hatırlamaya, yaşamaya, evlatlarımıza yaşatmaya, hamsinin kokusunu, kemençenin sesini, horonun coşkusunu bir kez daha yaşamaya gayret ediyoruz".

Vali Davut Gül: 81 ilin kültürünü yaşatmalıyız

İstanbul Valisi Davut Gül de etkinlikte söz alarak şunları kaydetti: "Sayın bakanım sağ tarafta hemşerilerimiz sırada ve bu şehri doyasıya yaşamak istiyorlar. Ben öncelikle bu organizasyonu yapan Eyüp Sultan Trabzonlular Derneği’ne destek veren belediyelerimizi katılımlarınızla burayı şereflendirdiği için zat-i halinizi ve her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi inşallah ilelebet muhafaza ederiz. Hemşerilerimizin herhangi bir şeyi vesile kılarak bir araya gelmesi, şehrimize önemli değer katıyor. İstiyoruz ki, 81 ilimizin her birisi kendi içerisindeki bu kültürü yaşatması, kendi aralarındaki birliği kardeşliği muhafaza etmeleri en önemli temennimiz. Şunu aynı inanıyoruz şehirler güçlü olunca ülkeler güçlü olur. Sizler güçlü olursanız milletimiz güçlü olur. Bu vesileyle tekrardan uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, hepinize saygılarımı iletiyorum".

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir etkinlikte şu vurguya yer verdi: "Kıymetli hemşerilerimiz, Trabzon şehrimiz hem Milli Mücadelede hem de Cumhuriyet tarihinden bu tarafa ülkemizin varlığında birliğinde her daim çimento vazifesi görmüş olan bir memleketimizdir. Trabzon demek Trabzonlu demek vatanını seven milletinin bekası için her zaman 15 yaşında dahi olsa Eren Bülbül gibi kendini bu vatana feda eden vatanın evlatları demektir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün sivil toplum kuruluşlarımız vesilesiyle hem Trabzon hem de Trabzon dostu hemşerilerimizle bir aradayız. Sivil toplum kuruluşlarımızın da çok önemli olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Hem kültür aktarımını hem bir arada olmamıza vesile olan hem nesiller arası tanışmaya hem de nesillerin kendi içerisinde bir arada olmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda yardımlaşmayı ve birlik ve beraberliği de her daim sivil toplum kuruluşlarımız sağlamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte değişen inşallah her daim sivil toplum kuruluşlarımızın ve Trabzon neşelerimizin yanında olmaya rağmen devam edeceğiz".

Belediye başkanları ve diğer konuşmalar

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuşmasında, "Allah insana ve insanın fıtratına 2 sevgiyi önemli ve kutsal olarak işlemiştir. Bir tanesi ailesiyle ilgili sevgi, çocuklarıyla ilgili sevgidir bir tanesi de insanın doğduğu yer ile ilgili sevgidir. İnsanın doğduğu yeri sevmesi fıtratının gereğidir ve bu fıtrat hangi sebeple olursa olsun her zaman doğduğu yere karşı özel ilgi özel muhabbet beslenir." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise, "Eyüpsultan’da güzel bir birliktelik beraberlik ruhu var. Az önce federasyon başkanımızın ifade ettiği üzere hamsi işin bahanesi birlikte olmak beraber olmak. Ülkenin Edirne’den Karsına Trabzon’dan Antalya’ya kadar her rengiyle her insanıyla bir ve beraber olmak bizim için çok kıymetli. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda biz Gaziosmanpaşa meydanında bir hamsi festivali yapacağız. Bu vesileyle her birinizi davet etmiş olalım. Bugün buraya geldiğiniz için katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben konuşmalarımı uzatmayayım sözün asıl sahipleri burada hayırlı günler diliyorum saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan izlenimler

Festivale katılan Ekrem Bostan, "Balık haberini babamdan duydum. Ondan sonra akşam annemlere söyledim. Annemlerde kabul etti. Balığı çok severim. Balığı çok sevdiğim için buraya geldim. Şuan sırada bekliyorum. Bu festivali eren bülbüle armağan ediyorum. Benim diyeceğim bu kadar, teşekkür ediyorum" dedi.

Tesadüfen katıldığını belirten Meral Kütükoğlu, "Tesadüfen geldik. Biz Eyüp sultan hazretleri ziyarete geldik. Buda ilkiymiş zaten bizde anı olsun diye kuyruğa girdik" şeklinde konuştu. Eyüpsultanlı Esengül Akkaya ise, "Göktürk’te oturuyoruz, Eyüp sultana bağlıyız. Böyle etkinliklere geliyoruz güzel oluyor, mutlu oluyoruz. Ailecek hep beraber geldik. İnsanlarla bir arada çok güzel oluyor. Biraz beklemek yoruyor o kadar" dedi.

Etkinlik, Karadeniz kültürünün renklerini İstanbul'da yaşatma amacını taşıyan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla son buldu.

Eyüpsultan’da Karadeniz rüzgarı esti: Trabzonlular Derneği, vatandaşlara 1 ton hamsi ikram etti