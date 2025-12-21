DOLAR
Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya -Elazığ karayolu Kıyıcak yol ayrımında kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine devrildi; sürücü S.F. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:31
Kaza Noktası: Malatya -Elazığ karayolu, Kıyıcak yol ayrımı

Malatya'da, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 06 JT 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kayısı bahçesine devrildi.

Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

