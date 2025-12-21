Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu

Kaza Noktası: Malatya -Elazığ karayolu, Kıyıcak yol ayrımı

Malatya'da, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 06 JT 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kayısı bahçesine devrildi.

Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

