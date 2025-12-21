DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

Datça'da Çok Sayıda Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Datça'nın Burgaz mevkiinde sabah saatlerinde sahile çok sayıda ölü balık vurdu; mercan balıkları başta olmak üzere farklı türler görüldü, yetkili kurumlar inceleme yapacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:29
Datça'da Çok Sayıda Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Datça'da Çok Sayıda Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Muğla — Burgaz mevkiinde sabah saatleri

Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Burgaz mevkiinde sahil şeridi boyunca görülen ölümler arasında mercan balığı başta olmak üzere farklı tür ve boyutlarda balıkların kıyıya vurduğu kaydedildi.

Sahilde oluşan manzara, orada bulunan vatandaşları şaşırttı; balık ölümlerinin özellikle belirli bir kesimde yoğunlaştığı gözlendi.

Yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SAHİLE VURAN ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK, BÖLGEDE...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SAHİLE VURAN ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK, BÖLGEDE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE SAHİLE VURAN ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK, BÖLGEDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da Çok Sayıda Ölü Balık Kıyıya Vurdu
2
Marmaris Ticaret Odası'ndan Otellere Ek Süre Talebi: Yangın Yönetmeliği Uyumunda Kritik Uyarı
3
Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı ve Ayakları Sıcak Tutma Önerileri
4
İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama
5
Bağcılar'da 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine ulaştıran çocuklar ilk kez konuştu
6
Erzincan'da Üç Aylar Başlangıcı: Terzibaba Külliyesi'nde Sabah Namazı
7
Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025