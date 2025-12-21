Datça'da Çok Sayıda Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Muğla — Burgaz mevkiinde sabah saatleri

Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Burgaz mevkiinde sahil şeridi boyunca görülen ölümler arasında mercan balığı başta olmak üzere farklı tür ve boyutlarda balıkların kıyıya vurduğu kaydedildi.

Sahilde oluşan manzara, orada bulunan vatandaşları şaşırttı; balık ölümlerinin özellikle belirli bir kesimde yoğunlaştığı gözlendi.

Yetkili kurumların inceleme yapması bekleniyor.

