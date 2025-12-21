Marmaris Ticaret Odası'ndan Otellere Ek Süre Talebi: Yangın Yönetmeliği Uyumunda Kritik Uyarı

Marmaris Ticaret Odası'ndan otellere ek süre talebi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği uyumunda son durum

Marmaris Ticaret Odası (MTO), "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında mevcut konaklama tesislerinin uyum sürecine ilişkin ek süre talebini ilgili kurumlara iletti. Mevcut takvime göre, gerekli düzenlemelerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayamayan tesisler, faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bolu Kartalkaya'da geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan yangın faciasının ardından ülke genelinde hız kazanan denetimler, Marmaris'te de yoğun şekilde yürütüldü; denetimler sonucunda eksikleri tespit edilen tesislere eksikleri tamamlamaları için süre tanınmıştı. Sürenin bitimine kısa bir zaman kala, sahada uygulamaya dönük güçlükler ve sektörün operasyonel takvimi nedeniyle otel işletmecilerinden ek süre beklentisi gündeme geldi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, sürecin önemine vurgu yaparak yangın güvenliğinin tartışmasız bir öncelik olduğunu belirtti. Ayhan, mevcut binaların yönetmeliğe uyumunda teknik, idari ve uygulama kaynaklı aksaklıklar yaşandığını; turizm bölgelerinin kendine özgü şartlarının, özellikle de zaman kısıtının uyum takvimini zorlaştırdığını ifade etti.

Başkan Ayhan: "Misafirlerimizin can güvenliği elbette birinci önceliğimiz ve yangın güvenliği konusunda hiçbir taviz söz konusu olamaz; ancak uyum sürecinin sahadaki gerçeklikle örtüşen, uygulanabilir bir takvimle yürütülmesi gerekir. Mevcut yönetmeliğe tabi olan konaklama tesislerimizin önemli bir kısmı, bugüne kadar uluslararası tur operatörlerinin güvenlik denetimlerinden geçmiş ve sözleşmelerle çalışan büyük ölçekli işletmelerdir. Muhtemel kapanmalar konaklama kapasitesinde ani daralmaya, rezervasyon iptallerine ve destinasyon güvenilirliğinin zedelenmesine yol açarak, Marmaris ve ülke turizmi açısından telafisi güç sonuçlar doğuracaktır."

Ayhan, ayrıca "15 Ekim’de sona eren inşaat yasaklarının akabinde ilçemizdeki birçok tesis hızlı bir şekilde tadilata başlamıştır. Ancak gerek tedarikte yaşanan aksamalar, gerek tadilat başvuru ve onay süreçlerindeki yoğunluktan kaynaklı gecikmeler nedeniyle çoğu konaklama tesisimizin eksiklerini zamanında tamamlaması mümkün değil. Son 10 günde TOBB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bu durumu ve 2026 sonuna kadar süre uzatım talebimizi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a ve ilgili Bakanlık yetkililerine ilettik. Üyelerimiz adına talebimizin olumlu sonuçlanmasını diliyoruz" diye konuştu.

Sonuç olarak, MTO'nun talebi hem yangın güvenliği hedefleri hem de sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik görülüyor; aksi halde 31 Aralık 2025'e yetişemeyen tesislerin faaliyet durdurma riski, bölge turizmi üzerinde ciddi etki yaratabilir.

MTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI S. MUTLU AYHAN, SÜRECİN ÖNEMİNE VURGU YAPARAK YANGIN GÜVENLİĞİNİN TARTIŞMASIZ BİR ÖNCELİK OLDUĞUNU BELİRTTİ.