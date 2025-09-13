Marmaris'te Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki silahlı kavgada gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı; olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:02
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen silahlı kavga soruşturmasında 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 154 fişek bulunuyor.

Olay

Olay, Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta, 8 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde bir barda çıktı. Kavgada Hüseyin Acet (22) ve Emir Can N. (24) silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Acet, bir gün sonra hayatını kaybetti.

