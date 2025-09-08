Marmaris'te Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta sabah saatlerinde olay çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde bir barda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Tepe Mahallesi 39. Sokak adresinde meydana geldi.

Kavgada, iddialara göre Z.Ç. ve B.S. (27) tarafından Hüseyin A. (22) ve Emir Can N'ye (24) tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin A.nın hayati tehlikesi bulunduğu değerlendirildi ve tedavi için Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı; B.S. yakalanıp gözaltına alınırken, olay yerinden kaçtığı ve barın sahibi olduğu öğrenilen Z.Ç.'yi yakalamaya yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.