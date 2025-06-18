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Marmaris'te TCSG-310 Botuna Yoğun İlgi

Marmaris'te, TCSG-310 botu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret edildi. Vatandaşlar botu gezme fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:20
Marmaris'te TCSG-310 Botuna Yoğun İlgi

Marmaris'te TCSG-310 Botuna Yoğun İlgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına ait TCSG-310 botu ziyaret edildi.

TCSG-310 Botu Ziyarete Açık

Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, günü boyunca çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edilerek gezildi. Ziyaretçiler, bot hakkında bilgi almak için bot komutanlığında görevli personele yöneldiler.

Hatıra Fotoğrafları Çekildi

Botu inceleyen vatandaşlar, güvertede hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. Bu ziyaret, hem bölgedeki güvenlik güçlerinin tanıtımı hem de vatandaşların sahil güvenlik hizmetlerine olan ilgisinin artması açısından önemli bir etkinlik oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.

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