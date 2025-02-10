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Marmaris'te Yaban Domuzları Sahile İndi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, sahilde yiyecek aramak üzere şehre indi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:51
Marmaris'te Yaban Domuzları Sahile İndi

Marmaris'te Yaban Domuzları Sahile İndi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tarım alanlarındaki gıda kaynaklarının azalması nedeniyle aç kalan yaban domuzları, Adaköy Mahallesi'nde sahile inerek yiyecek aradı.

Deniz ve Teknelerin Arasında Gezdiler

Doğal yaşam alanlarından uzaklaşan domuzlar, Yalancıboğaz mevkisindeki sahilde bir süre yiyecek peşinde dolaştı. Tekneler arasında gezen yaban domuzlarının, tekne sahibinin köpeğine aldırmadan nehirde serinlemek için suya girdiği gözlemlendi.

Gözden Kayboldular

Bir süre sahilde kalan domuzlar, zamanla gözden kayboldu. Bu olay, bölgedeki doğal hayata dair dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı. Adaköy Mahallesi'nde yaban domuzları, Yalancıboğaz mevkisindeki sahile indi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı. Adaköy Mahallesi'nde yaban domuzları, Yalancıboğaz mevkisindeki sahile indi.

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