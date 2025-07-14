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Marmaris'teki Darbe İzleri 9 Yıldır Korunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki FETÖ'nün saldırı izleri 9 yıldır muhafaza ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:35
Marmaris'teki Darbe İzleri 9 Yıldır Korunuyor

Marmaris'teki Darbe İzleri 9 Yıldır Korunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde konaklanan Marmaris’teki otel, darbecilerin gerçekleştirdiği hain saldırının izlerini bugüne dek koruyor.

FETÖ'nün suikast timinin ağır silahlarla düzenlediği saldırıdan sonra geride kalan izler, otel yönetiminin kararı doğrultusunda, 9 yıldır onarılmamakta ve ziyaretçilere kapalı tutulmaktadır.

Anadolu Ajansı ekiplerinin yaptığı çekimlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda ile güvenlik güçlerinin bulunduğu alanların durumu gözler önüne serildi. Darbecileri durdurmak için mücadele eden koruma polisleri ve güvenlik güçlerine ait eşyalar, odalarda hala durmaktadır.

Darbenin etkilerinin görüldüğü odalarda, kırık pencereler kartonpiyerle kapatılmış, kurşunlanmış kapı kilitleri ve kırık aynalar dikkatleri çekmektedir. Ayrıca, saldırı sırasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, üzerindeki kan izleriyle birlikte yatak üzerinde bırakılmıştır.

Odada yer alan bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi bulunurken, toplantı masasında da dağınık dosyaların olması, güvenlik güçlerinin özverili çabasının bir başka göstergesi olmuştur.

Saldırıda şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Nedip Cengiz Eker anımsanmakta olup, darbecilerin ormanlık alana kaçmasının ardından yakalanması için 17 gün süren arama çalışmaları yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 9 yıldır hiç dokunulmadı. Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 9 yıldır hiç dokunulmadı. Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

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