Marmaris Ultra Trail Maratonu'nda Tohum Atma Etkinliği

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Ultra Trail Maratonu'nda güzergahlarda tohum dağıtarak doğa farkındalığı oluşturdu; Müdür Gökhan Şahin'e plaket verildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:46
Marmaris Ultra Trail Maratonu'nda Tohum Atma Etkinliği

Marmaris Ultra Trail Maratonu'nda tohum atma etkinliği

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Marmaris’te düzenlenen Ultra Trail Maratonu kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, yarışın yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine taşınmasını hedefliyor.

Güzergahlarda tohum dağıtımı yapıldı

Parkur üzerindeki daha önce yapılan çalışmaların yeterli verim göstermediği alanlara, koşucular tarafından tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Organizasyon sırasında Orman İşletme Müdürlüğü stantları açılarak yarışmacılara tohum keseleri dağıtıldı.

Etkinlik yetkilileri amaçlarının doğaya duyarlılığı artırmak ve yarışın sadece bir spor faaliyeti olmanın ötesine geçmesini sağlamak olduğunu belirtti. Projenin ilerleyen yıllarda sürdürüleceği vurgulanarak, "Bir sonraki Marmaris Ultra’da çimlenen fidanların yanında koşmaları hedefimiz" ifadesi paylaşıldı.

Teşekkür plaketi takdimi

Maratonun sonunda Ultra Trail organizasyonu yetkilileri, destekleri ve katkıları dolayısıyla Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti. Yetkililer, projenin gelecek yıllarda da devam edeceğinin altını çizdi.

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ULTRA TRAİL MARATONUNDA TOHUM ATMA ETKİNLİĞİ

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ULTRA TRAİL MARATONUNDA TOHUM ATMA ETKİNLİĞİ

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ULTRA TRAİL MARATONUNDA TOHUM ATMA ETKİNLİĞİ

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Sebze Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
2
Amasya'da Vali Bakan: Yaşlı Çiftin Yanan Evi El Birliğiyle Yeniden İnşa Edilecek
3
Rize’de Bebek Emekleme Yarışmasında Minikler Değil Aileler Yarıştı
4
Aksaray'da abartı egzozlu motosiklete 9 bin 267 lira ceza
5
Yeşilırmak'ta Temizlik Operasyonu: Amasya'da 6 İş Makinesiyle Nehir Temizliği
6
Marmaris Ultra Trail Maratonu'nda Tohum Atma Etkinliği
7
Edirne'de mantar toplayanlar patlamamış top mermisi buldu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?