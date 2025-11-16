Marmaris Ultra Trail Maratonu'nda tohum atma etkinliği

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Marmaris’te düzenlenen Ultra Trail Maratonu kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, yarışın yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine taşınmasını hedefliyor.

Güzergahlarda tohum dağıtımı yapıldı

Parkur üzerindeki daha önce yapılan çalışmaların yeterli verim göstermediği alanlara, koşucular tarafından tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Organizasyon sırasında Orman İşletme Müdürlüğü stantları açılarak yarışmacılara tohum keseleri dağıtıldı.

Etkinlik yetkilileri amaçlarının doğaya duyarlılığı artırmak ve yarışın sadece bir spor faaliyeti olmanın ötesine geçmesini sağlamak olduğunu belirtti. Projenin ilerleyen yıllarda sürdürüleceği vurgulanarak, "Bir sonraki Marmaris Ultra’da çimlenen fidanların yanında koşmaları hedefimiz" ifadesi paylaşıldı.

Teşekkür plaketi takdimi

Maratonun sonunda Ultra Trail organizasyonu yetkilileri, destekleri ve katkıları dolayısıyla Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti. Yetkililer, projenin gelecek yıllarda da devam edeceğinin altını çizdi.

