MARSU'nun 11 Yıllık Elektrik Borcu Sıfırlandı

MARSU'dan Tarihi Başarı: 11 Yıllık Elektrik Borcu Sıfırlandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU) 11 yıllık elektrik borcunun sıfırlandığını duyurdu.

Akkoyun, yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ile birlikte basın mensuplarına bilgi verdi.

Mali Disiplin ve Şeffaf Yönetim Vurgusu

Akkoyun, 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren mali disiplini esas aldıklarını belirterek, kamu hizmetini sunarken şeffaf, hızlı ve kaliteli bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti. "Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine özen gösteriyoruz. Yılın belirli dönemlerinde kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Mardin'deki tüm birimlerde olduğu gibi MARSU'da da kamu kaynaklarının her kuruşunun Mardinlilerin hizmetine sunulmasını esas aldıklarını vurguladı. Ayrıca, Mardin'in 10 ilçesinde altyapı ve sosyal hizmetlerle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Borçların Sıfırlanması

Akkoyun, göreve geldiklerinde MARSU'nun içme suyu giderlerine dayanarak biriken 787 milyon lira elektrik borcu bulunduğunu hatırlatarak, bu borcun, planladıkları ödeme takviminden iki ay önce kapatıldığını söyledi. "Şu anda MARSU'nun vadesi geçmiş herhangi bir elektrik borcu bulunmamaktadır. Bu borcu tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla ödedik" diye ekledi.

Belediye Borcu Azaldı

Belediyenin genel borç durumuna da değinen Akkoyun, göreve geldikleri gün itibarıyla 3 milyar 186 milyon 58 bin lira olan borcun, aldıkları tasarruf tedbirleri sayesinde 2 milyar 128 milyon liraya düştüğünü belirtti.

Yatırımlar Devam Ediyor

Ödemelerin yanı sıra projelere de devam ettiklerini vurgulayan Akkoyun, MARSU bünyesinde bu yıl sadece 3 aylık sürede 130 milyon 315 bin 249 lira yatırım yapıldığını aktardı.

Akkoyun, vatandaşların en temel ihtiyacı olan suya hızlı ve ekonomik erişimi sağlamayı hedeflediklerini belirtti. "Her kararı, Mardin’in aydınlık yarınları için alıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Akkoyun, Mardin'e hizmet etmeyi görev ve onur olarak gördüklerini belirterek, şeffaf yönetim anlayışı ve güçlü mali disiplini vurgulamaya devam ettiklerini söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) elektrik borcunun sıfırlandığını açıkladı. Toplantıya, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu (solda) ve MARSU Genel Müdürü Murat Erçin (sağda) da yer aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) elektrik borcunun sıfırlandığını açıkladı. Toplantıya, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu (solda) ve MARSU Genel Müdürü Murat Erçin (sağda) da yer aldı.