Martinik'te Hayat Pahalılığıyla Mücadele Anlaşması İmzalandı

Martinik'te Hayat Pahalılığıyla Mücadele Anlaşması

Fransa'nın denizaşırı adası Martinik'te, hükümet ve sivil toplum temsilcileri arasında hayat pahalılığına karşı etkili önlemler içeren bir anlaşma gerçekleştirildi.

Fiyat İndirimleri ve Temel Ürünler

Martinik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy ve diğer parlamenterlerin katılımıyla imzalandığı belirtildi. Bu kapsamda, adadaki 6 bin gıda ürününün fiyatının ortalama %20 oranında düşürüleceği ifade edildi.

RPPRAC ve Gösteriler

Öte yandan, Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği (RPPRAC), anlaşmanın ihtiyaç duyulan tüm ürünleri kapsamadığı gerekçesiyle imzalamayı reddetti. RPPRAC Başkanı Rodrigue Petitot, halkın hayat pahalılığına karşı gösterilerini sürdüreceğini belirterek, "Anlaşmaya karşı çıkan halk, seferber olmayı sürdürecektir," dedi.

Hükümetin Yanıtı ve Güvenlik Önlemleri

Fransa'nın Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı François-Noel Buffet'in adaya gelmesi talep edildi. Bunun yanı sıra, Martinik'te süpermarket fiyatlarının ana karaya göre %40 daha yüksek olması nedeniyle eylül ayı ortalarında başlayan gösteriler, adada güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Gösterilerin başından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi gözaltına alındı.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Polis Güçleri

10 Ekim'de başlayan 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının süresi, güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'e kadar uzatıldı. Paris hükümeti, gösterilerin bastırılması adına adaya toplamda 300 ek polis ve jandarma göndermiştir.